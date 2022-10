La prima stagione in onda su Sky e NOW dal 22 agosto 2022

House of the Dragon

George R.R. Martin ha firmato un nuovo libro illustrato intitolato The Rise of the Dragon: An Illustrated History of the Targaryen Dynasty e, grazie a Empire, è possibile vedere nuove immagini.

Il volume dedicato alla storia dei Targaryen, negli ultimi giorni, era stato al centro delle polemiche a causa dei due co-autori Elio M. Garcia Jr. e Linda Antonsson, accusati da molti fan di aver compiuto dei commenti razzisti giudicando negativamente alcune scelte riguardanti il cast di Game of Thrones e House of the Dragon.

Il libro si basa sugli eventi raccontati in Fire & Blood e segue l’ascesa al potere dei Targaryen, oltre all’arrivo di Aegon il Conquistatore a Westeros.

Tra le pagine ci sarà ovviamente spazio anche per la Danza dei draghi, la guerra che nasce dopo la morte di Viserys e che coinvolge anche le famiglie Velaryon e Hightower.

The Rise of the Dragon, in vendita negli Stati Uniti dal 25 ottobre, proporrà oltre 150 illustrazioni che, come rivelano le immagini, celebreranno l’epica storia ideata da Martin.

Che ne pensate delle immagini tratte da The Rise of the Dragon? Comprerete il libro?

Fonte: Empire