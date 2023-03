Sky ha cancellato The Rising dopo averla rinnovata per la stagione 2, oltretutto in questi giorni stavano per iniziare i lavori di produzione.

Il cast e la troupe si stavano preparando per la produzione dello show agli Sky Studios ma, stando alle fonti di Variety, la cancellazione è arrivata a soli due mesi prima dell’inizio delle riprese principali.

Sempre secondo le fonti di Variety c’è una serie di motivi per cui la produzione di The Rising non andrà avanti. Ve li riporteremo sulle nostre pagine nel caso vengano rivelati.

La stagione 2, che doveva intitolarsi “Risen”, doveva avere una premessa simile alla prima ma con personaggi, ambientazioni e temi diversi, trasformando lo show in una sorta di serie antologica.

Al centro della trama della prima stagione c’era Neve (Clara Rugaard), alle prese con il proprio omicidio e determinata a ottenere giustizia utilizzando dei poteri sovrannaturali che si ritrova inaspettatamente ad avere.

Siete tristi per la cancellazione di The Rising e per il fatto che la stagione 2 non verrà realizzata? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: Variety