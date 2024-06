Eric Winter, intervistato da Radio Times, ha svelato che la storia di Tim Bradford e Lucy Chen, personaggio affidato a Melissa O’Neil, nella serie The Rookie è stata cambiata dopo la reazione dei fan.

Nel corso degli episodi, infatti, i due stringono un’amicizia e il loro rapporto si evolve in modo significativo.

Winter ha quindi commentato la storia di Chenford ha spiegato:

Non avevo mai immaginato che sarebbe andata in questa direzione. L’ho detto in precedenza, questa era una relazione creata dai fan per i fan. I fan hanno realmente imposto questa situazione. Sapevo che sarebbe stata una partnership e abbiamo scherzato un po’ sul possibile nome da dare alla ship dei fan della serie, ma non avrei mai immaginato che sarebbe andata in quella direzione.

Eric ha aggiunto:

I fan hanno costruito questa relazione e l’hanno creata, gli autori hanno ascoltato e gli attori hanno fatto il loro lavoro per metterla in piedi. Quindi non me la sarei aspettata. Ma complimenti ai fan perché hanno creato il movimento.

L’attore ha lodato il fandom di The Rookie sostenendo:

Non ho mai visto niente di simile o fatto parte di qualcosa di così grande, specialmente sui social media, in cui i fan semplicemente vivono e respirano per questa relazione e per lo show. Tengo d’occhio la situazione, vedo di cosa parlano le persone. Semplicemente amo il sostegno. Amo la passione che hanno i nostri fan e l’impegno, danno il massimo e fanno così tanto lavoro extra semplicemente per promuovere la serie. Amo inoltre il rapporto che hanno formato sui social media con così tanti fan, si incontrano, diventano amici, fanno viaggi per incontrarci, è una comunità.

Che ne pensate del fatto che i fan abbiano influenzato la storia di Tim e Lucy in The Rookie, come svelato da Eric Winter?

