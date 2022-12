The Sandman: svelato il motivo dell’attesa prima del rinnovo e perché potrebbe non essere la “stagione 2”

Il motivo dell’attesa per il rinnovo di The Sandman è stato svelato da Peter Friedlander, a capo dei progetti della TV di Netflix.

Il produttore, intervistato da Variety, ha sottolineato:

Volevamo trascorrere il tempo per arrivare ad allinearci creativamente per quanto riguarda ciò che volevamo venisse fatto in futuro, per avere la miglior esperienza possibile con The Sandman. E, per questo motivo, volevamo passare del tempo con lo showrunner Allan Heinberg e Neil Gaiman, e parlare realmente e riflettere su quale dovrebbe essere l’approccio, perché la prima stagione 1 è davvero riflessiva e intenzionale. Quindi si è trattato realmente di concederci del tempo extra, in modo da poter allineare ciò di cui avevamo bisogno.

Friedlander ha aggiunto:

Sono davvero eccitato per quello che abbiamo in serbo e abbiamo preso alcune decisioni grandiose sulla direzione da prendere. Si tratta semplicemente di rimanere sintonizzati e vedere. Come voi sono un enorme fan di Sandman e poter vedere ciò che fanno Neil e Allan è straordinario. Penso che ciò che hanno fatto con la prima stagione sia qualcosa di fresco, che toglie totalmente il fiato, è iconico. Sono tutte quelle descrizioni e sapere che è entrata in connessione con gli spettatori è davvero gratificante.

Netflix ha sottolineato che non ha intenzione di definire i nuovi episodi come “stagione 2”, preferendo dichiarare che si tratta di “una continuazione del mondo di The Sandman”, pur non condividendo i dettagli riguardanti il numero di puntate previste o la trama prevista. Friedlander ha spiegato:

Ci sono decisioni che non abbiamo ancora preso, ma stiamo considerando come dosare gli approcci. Tutto è possibile quando si tratta di Sandman: è uno show innovativo.

Il produttore ha ribadito:

The Sandman segue sempre il suo percorso. Lo credo realmente. Lo show penso fosse così popolare perché è una tale scoperta e una tale invenzione. Si tratta di quello che stiamo cercando di onorare mentre continuiamo a raccontare questa storia e non dovrebbe seguire nessun altro percorso oltre il suo. E lo credo realmente e voglio aiutare a raccontare la storia in quel modo con Neil e Allan, e proteggere la narrazione in modo che sia la miglior esperienza possibile. E quindi parte di tutto questo riguarda semplicemente mantenere il segreto fino a quando ne sapremo di più.

Che pensate del motivo per cui si è aspettato a lungo prima di annunciare il rinnovo di The Sandman? State attendendo i nuovi episodi?

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Variety