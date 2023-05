Vanesu Samunyai interpreta nella serie The Sandman il ruolo di Rose Walker e ha spiegato in una nuova intervista come ha reagito ai commenti negativi.

L’attrice, intervistata da swirlywords, ha raccontato:

Inizialmente avrei dovuto vedere la serie dopo la première, ma ho fatto l’errore di andare online e leggere le opinioni che tutti quanti avevano di me. Mi sono bloccata e sono un po’ andata in crisi dopo tutto quello. Ho bloccato mentalmente l’intera esperienza come se non fosse mai accaduta, per proteggere me stessa. Non mi sono riguardata. Essendo una persona che tende a voler piacere alle persone, vedere quella disapprovazione mi ha fatto sentire come se avessi fatto qualcosa di sbagliato e mi sono sentita come se dovessi vergognarmi. Sono rimasta in un buco nero per mesi, provando la sensazione di aver fallito e sentendomi in colpa per aver fallito.

Vanesu ha aggiunto:

Online sono diventata davvero poco attiva, non volevo che qualcuno mi vedesse vivere la mia vita come se non avessi fatto niente di sbagliato. Tutti i commenti positivi non riuscivano a raggiungermi perché avevo la tendenza a fidarmi di quelli negativi… Sono rimasta in uno stato di dissociazione, per separarmi dall’esperienza, come se fosse ‘non mi è accaduto, non ero io’.

Con il passare del tempo, Samunyai ha però iniziato a superare la situazione:

Sto ricominciando a piacermi… A, mettendo da parte gli aspetti negativi, so che ha significato qualcosa per alcune persone. Posso solo esserne grata. Ho apprezzato le fan art e le fanfic e i miei 8000 follower su Instagram. Se un fan sta leggendo queste parole, grazie davvero.

Che ne pensate dell’esperienza di Vanesu Samunyai dopo aver recitato in The Sandman?

Potete rimanere aggiornati sulla serie tratta dall’opera di Neil Gaiman, di cui verrà realizzato per Netflix il secondo capitolo, grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: swirlywords



