The Sandman

Neil Gaiman ha aggiornato i fan sulla situazione del capitolo 2 della serie The Sandman, tratta dal suo fumetto.

Rispondendo ai fan sulla sua pagina Tumblr, l’autore ha condiviso “una piccola notizia” sul prossimo gruppo di puntate. Gaiman ha svelato:

Gli script sono stati scritti. Stiamo selezionando gli interpreti del primo episodio che gireremo. I set stanno venendo disegnati.

La produzione delle nuove puntate è stata annunciata in autunno e per ora non sono stati condivisi ulteriori dettagli.

The Sandman racconta la storia con al centro Morfeo, il re dei sogni che sarà interpretato da Tom Sturridge, che cerca di rimediare agli errori cosmici – e umani – che ha compiuto durante la sua esistenza. Nel cast della serie Sandman ci sono Gwendoline Christie (Lucifero), Vivienne Acheampong (Lucienne), Boyd Holbrook (Corinzio), Charles Dance (Roderick Burgess), Asim Chaudry (Abele), Sanjeev Bhaskar (Caino), Jenna Coleman (Johanna Constantine), David Thewlis (John Dee), Patton Oswalt (Matthew il corvo), Stephen Fry (Gilbert), Kirby Howell-Baptiste (Morte), Mason Alexander Park (Desiderio), Donna Preston (Disperazione), Niamh Walsh (giovane Ethel Cripps), Joely Richardson (Ethel Cripps), Kyo Ra (Rose Walker), Razane Jammal (Lyta Hall), Sandra James Young (Unity Kincaid). Gaiman ha co-sceneggiato la serie con Goyer e Heinberg, tutti coinvolti anche come produttori esecutivi.

Fonte: Tumblr

