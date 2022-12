HBO Max ha annunciato il rinnovo per la stagione 3 della comedy The Sex Lives of College Girls, creata da Mindy Kaling e Justin Noble.

Al centro della trama ci sono quattro studentesse che convivono durante gli anni del college, interpretate da Pauline Chalamet, Amrit Kaur, Reneé Rapp e Alyah Chanelle Scott. Le quattro amiche affrontano problemi personali di ogni tipo mentre entrano nell’età adulta e vivono esperienze, divertenti ed emozionanti, che le cambiano profondamente.

Suzanna Makkos, vice presidente di HBO Max, ha dichiarato:

Mindy Kaling e Justin Noble continuano a catturare in modo brillante l’esperienza dell’università nel modo migliore per intrattenere e in cui immedesimarsi. Questa serie è il perfetto equilibrio di comedy, sesso, curiosità e caos, e non vediamo l’ora di scoprire cosa proporrà la prossima stagione.

HBO Max, recentemente, ha cancellato numerosi titoli come FBoy Island, Legendary, Minx e Love Life. Le serie targate HBO The Nevers e Westworld, inoltre, sono state rimosse dal catalogo della piattaforma e verranno proposte su altre realtà.

Che ne pensate del rinnovo per la stagione 3 della comedy The Sex Lives Of College Girls? Lasciate un commento!

Fonte: TVLine