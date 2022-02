ha svelato le prime immagini e la data d’uscita delle prossime serie in arrivo sulla piattaforma:

The Staircase, con Colin Firth e Toni Colette debutterà in primavera, sarà composta da otto episodi e sarà scritta e prodotta da Antonio Campos e Maggie Cohn. Campos dirigerà anche sei degli otto episodi.

Basata su una storia vera, The staircase esplora la vita di Michael Peterson, la sua famiglia in North Carolina, e la morte sospetta della moglie, Kathleen Peterson. Nel cast oltre Colin Firth e Toni Collette ci saranno Michael Stuhlbarg, Juliette Binoche, Dane DeHaan, Olivia DeJonge, Rosemarie DeWitt, Tim Guinee, Patrick Schwarzenegger, Sophie Turner, Vincent Vermignon, Odessa Young e Parker Posey. HBO Max ha pubblicato le prime due immagini della serie:

Julia è invece ispirata alla straordinaria vita di Julia Child e al suo longevo show televisivo The French Chef, la genesi di tutte le trasmissioni di cucina moderne. Attraverso la vita di Julia e la sua singolare gioia di vivere, la serie esplora un momento cruciale nella storia americana: l’emergere della televisione pubblica come nuova istituzione sociale, il femminismo e il movimento delle donne, la natura delle celebrità e l’evoluzione culturale dell’America. Al centro della serie c’è anche il matrimonio amorevole con una dinamica di potere mutevole tra i due protagonisti. Nel cast Sarah Lancashire (Happy Valley), David Hyde Pierce (Frasier), Bebe Neuwirth (Madam Secretary), Brittany Bradford (Bernhardt/Hamlet a Broadway), Fran Kranz (Homecoming) e Fiona Glascott (Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald). Julia debutterà il 31 marzo con uscita a cadenza settimanale. Nella galleria qui sotto potete vedere le prime immagini:

