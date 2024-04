Il 14 aprile arriverà sugli schermi di HBO la serie The Sympathizer e il protagonista Robert Downey Jr ha svelato che i suoi figli sono stati più che felici nell’aiutarlo a trasformarsi fisicamente rasandogli la testa.

L’attore, intervistato da Extra alla première dello show, ha raccontato:

Sembravano ansiosi di radermi. C’è qualcosa di realmente catartico nel radersi la testa o farlo ad altri, e poi nostra figlia Avri era una grande fan di Stranger Things e, a un certo punto, si è tagliata cortissima i capelli, quindi non so cosa dire di tutto questo.

Nel mese di ottobre 2022, Robert aveva condiviso un video in cui immortalava i figli mentre lo aiutavano a compiere il cambio di look. Exton e Avri parlavano quindi di The Sympathizer, ricordando come il padre dovesse interpretare più personaggi.

Che ne pensate del modo in cui i figli di Robert Downey Jr lo hanno aiutato a trasformare il suo look per The Sympathizer?

The Sympathizer è l’adattamento dell’omonimo romanzo vincitore del Pulitzer di Viet Thanh Nguyen, ed è un thriller ambientato nel mondo dello spionaggio dal taglio satirico, incentrato sulla storia di una spia comunista mezza francese e mezza vietnamita durante gli ultimi giorni della Guerra in Vietnam e successivamente nel suo esilio negli Stati Uniti.

Park Chan-wook ha diretto i primi tre episodi. La serie è co-prodotta da A24, HBO e Rhombus Media, ed è prodotta a livello esecutivo anche da Team Downey e Moho Film.

Alla regia delle puntate succesive ci sono invece Fernando Meirelles e Marc Munden. Il team di sceneggiatori è composto da Mark Richard, Naomi Iizuka, Maegan Houang, Anchuli Felicia King, e Tea Ho.

Robert Downey Jr è coinvolto anche come produttore in collaborazione con Susan Downey e Amanda Burrell, per conto di Team Downey.

Fonte: Extra