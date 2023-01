Sono in corso le riprese di The Sympathizer, la miniserie prodotta da A24 per HBO tratta dal romanzo di Viet Thanh Nguyen, vincitore del premio pulitzer, e oggi arrivano le prime immagini di un irriconoscibile Robert Downey Jr. sul set.

A condividerle il New York Post e altri tabloid, che hanno ripreso le foto scattate dai paparazzi a Los Angeles. L’attore appare con un look completamente diverso da quello a cui siamo abituati, ovviamente grazie al trucco e parrucco: i capelli sono rossi, e la calvizie incipiente. Inoltre sembra avere un makeup prostetico sul volto.

Robert Downey Jr. spotted looking unrecognizable as balding redhead https://t.co/0jOiE7eD3y pic.twitter.com/b4b7HgfTkx — New York Post (@nypost) January 12, 2023

Qualche settimana fa è stato rivelato che Robert Downey Jr. verrà pagato almeno 2 milioni di dollari per episodio per la serie, in cui interpreterà diversi personaggi: un uomo del congresso, un agente della CIA, un regista di Hollywood.

A novembre l’attore si era rasato la testa, evidentemente proprio per le riprese:

Tra gli interpreti della serie anche Hoa Xuande (Cowboy Bebop), Fred Nguyen Khan (Transplant), Toan Le, Vy Le e Alan Trong (The Tomorrow War), tutti di origine vietnamita.

The Sympathizer è un thriller ambientato nel mondo dello spionaggio che avrà inoltre un approccio satirico alla storia di una spia metà francese e metà vietnamita durante gli ultimi giorni della Guerra in Vietnam e mentre è alle prese con l’esilio negli Stati Uniti.

Xuande avrà il ruolo del Capitano, una spia del Vietnam del Nord che si infiltra in una comunità di rifugiati a Los Angeles. L’uomo è diviso tra due identità e lealtà in conflitto, oltre ad avere desideri contradditori, e dovrà alla fine capire quello che vuol dire simpatizzare.

Nguyen Khan sarà Bon, amico di infanzia del Capitano che si rifiuta di affrontare la questione delle sue identità multiple. Il giovane è un membro orgoglioso dell’Esercito della Repubblica del Vietnam e arriva a Los Angeles dopo un tragico lutto, trovando poi un nuovo significato nei luoghi e nelle circostanze più improbabili.

Toan sarà il Generale, ex leader dei servizi segreti vietnamiti, alle prese con paranoia e con la sua ossessione nel cercare di individuare i traditori all’interno della comunità di rifugiati a Los Angeles, dove cerca di portare avanti la sua missione di guidare una contro-rivoluzione in patria.

Vy ha la parte di Lana, la figlia ribelle del Generale, che conosce bene la cultura americana e quella del Vietnam, oltre ad avere l’incredibile capacità di assorbire i dettagli della cultura popolare americana e adattarsi, una capacità che manda in crisi il Capitano e innervosisce il padre.

Trong sarà Sonny, l’ex compagno di classe del Capitano e ora direttore del quotidiano in lingua vietnamita di Los Angeles. Sonny può inseguire i suoi desideri e ideali con passione.

Le riprese sono attualmente in corso a Los Angeles e in Tailandia con la guida di Park Chan-wook, coinvolto come co-showrunner in collaborazione con Don McKellar, che sarà impegnato anche come regista.