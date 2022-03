Dopo il grande successo raccolto in streaming durante gennaio, BBC ha rinnovatoper una

The Tourist è stata la serie drammatica più vista del 2022 finora, con un lancio che ha contato 12 milioni di spettatori e tutti e sei gli episodi sempre presenti tra i prodotti più visti del BBC iPlayer a gennaio.

Jamie Dornan qualche giorno fa aveva svelato che c’erano state conversazioni su una potenziale seconda stagione, sebbene ancora non si sappia se l’attore tornerà come protagonista.

La seconda stagione di The Tourist sarà composta da sei episodi da sessanta minuti, prodotta da Two Brothers Pictures e scritta dai nominati al premio BAFTA e vincitori degli Emmy Harry e Jack Williams (Baptiste, The Missing, Liar), che saranno anche produttori esecutivi al fianco di Christopher Aird e Tommy Bulfin.

Il canale britannico ha rinnovato anche The Responder per una seconda stagione di cinque episodi, Vigil per una seconda stagione di 6 episodi e Time per una seconda stagione di tre episodi.

Fonte: Spoiler TV