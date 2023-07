Nina Dobrev ha svelato che stava per rifiutare il ruolo di Elena Gilbert in The Vampire Diaries perché le era stata offerta una parte anche in un’altra serie tv, la prestigiosa Boardwalk Empire.

L’attrice ha quindi avuto dei dubbi prima di accettare la parte che le ha regalato la popolarità internazionale. Nina ha raccontato in un’intervista durante la trasmissione Live with Kelly and Mark:

Non avevo il permesso di provare a fare entrambe le audizioni per The Vampire Diaries e Boardwalk Empire. E non sapevo cosa fare, come si poteva prendere una decisione?

A farle rinunciare alla possibilità di diventare una delle interpreti dello show targato HBO è stata però una clausola che la metteva in difficoltà:

Penso che quello che è diventato il fattore decisivo fosse il fatto che avevo 19 o 20 anni, e Boardwalk Empire mi obbligava a firmare una clausola che prevedeva scene di nudo. Ma non era nello script. Si trattava di una situazione tipo: ‘A un certo punto potrebbe esserci una scena di nudo e dovrai farla’.

Dobrev ha sottolineato che si sentiva troppo giovane e non era a suo agio all’idea di apparire nuda sullo schermo:

Ovviamente, ripensandoci ora, penso ‘Avrei dovuto farlo. Non sarò mai più giovane e con un fisico come quello che avevo a 19 anni. Quindi se avessi dovuto farlo, lo avrei dovuto farlo a quell’epoca.

Che ne pensate? Ha fatto bene Nina Dobrev a scegliere The Vampire Diaries rinunciando a Boardwalk Empire?

Fonte: The Sun