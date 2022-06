La saga televisiva di The Vampire Diaries si è, per ora, conclusa con la fine della messa in onda di Legacies, tuttavia due dei produttori esecutivi dello show hanno svelato che è in fase di sviluppo una nuova serie ispirata ai personaggi creati da L.J. Smith per i suoi romanzi.

Julie Plec e Brett Matthews, intervistati da Deadline, hanno dichiarato che la saga è stata “messa in pausa prima rispetto a quanto pianificato”.

La produttrice e sceneggiatrice ha però dichiarato che ci sono state delle conversazioni divertenti e produttive per quanto riguarda i prossimi passi del franchise:

Prima o poi arriverà una nuova serie. Non c’è ancora nulla di scritto, ma stiamo parlando di come lanciare il franchise nella sua prossima fase.

Julie ha anticipato:

Penso sarebbe una parte della timeline universale della saga, ma gli eventi avrebbero un’ambientazione diversa e i personaggi sarebbero differenti.

Nel febbraio 2020 Julie Plec aveva accennato allo sviluppo di una quarta serie del franchise, ma il progetto era poi stato frenato dalla pandemia.

Che ne pensate? Vorreste che la saga di The Vampire Diaries proseguisse con una nuova serie?

Potete rimanere aggiornati sull’universo televisivo di The Vampire Diaries grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Deadline