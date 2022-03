La storia dinella stagione 11 diha molti punti in comune con quella dinei fumetti di Robert Kirkman.

Il personaggio affidato a Ross Marquand ha subito infatti un incidente che gli ha causato l’amputazione di un braccio, mentre tra le pagine Rick perde una mano duurante gli scontri con il Governatore. Aaron, inoltre, diventa il leader di Alexandria e incontra Pamela Milton (Laila Robins), governatrice del Commonwealth, come accade in origine all’ex sceriffo.

Gli sceneggiatori dello show hanno usato, in questa stagione, anche degli elementi narrativi che nel fumetto fanno parte della storia di Michonne per raccontare quella di Yumiko (Eleanor Matsuura).

L’attore ha ora parlato del possibile destino del suo personaggio:

Non lo so. Tendo ad allontanarmi dai paragoni tra Aaron e Rick perché capisco che la barba e il braccio siano delle cose davvero ovvie, ma sono dei personaggi realmente diversi.

Ross ha proseguito rispondendo a ComicBook:

Penso ci siano dei momenti della storia di Andrea nel fumetto che erano stati dati a Sasha e viceversa, e penso sia fantastico come lo show continui costantemente a mantenere in tensione i fan che hanno letto anche i fumetti. Ma alla fine penso siano dei personaggi talmente diversi che non si può sapere chi avrà la storia di qualcuno di diverso perché ci sono alcune somiglianze.

Fonte: ComicBook