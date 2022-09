The Walking Dead 11: nei nuovi episodi ci saranno le Varianti degli zombie

Negli ultimi otto episodi della stagione 11 di The Walking Dead ci saranno le “Varianti” degli zombie.

La showrunner Angela Kang ha spiegato presentando le prossime puntate:

Sappiamo che ci sono diversi tipi di walker nello show. Abbiamo iniziato la stagione con questa idea dei predatori, che sono quelli che alle volte diventano dormienti e sono ancora pericolosi quando si svegliano di nuovo. Le persone che hanno guardato il pilot davvero molto attentamente potrebbero aver notato alcuni zombie sullo sfondo che si arrampicano su un cancello.

Nel primo episodio della serie, andato in onda 12 anni fa, i morti viventi riuscivano infatti a girare le maniglie delle porte e afferrare conigli di pezza da terra.

Ora che i sopravvissuti sono in Ohio, dove è situato il Commonwealth, ci saranno diversi tipi di vaganti:

Pensiamo semplicemente che, in base a dove ti trovi, potrebbero esserci degli zombie che si sviluppano in modo un po’ diverso. Non li abbiamo mai visti da qualche parte in massa, quindi dovrete aspettare per scoprirlo.

In una scena post-credit di The Walking Dead: World Beyond, il dottor Edwin Jenner parlava dell’esistenza delle varianti mentre si confrontava con un dottore francese.

Greg Nicotero, recentemente, aveva confermato l’idea che esistano dei walker con diverse abilità rispetto a quelle mostrate in passato in base all’area in cui si trovano.

Che ne pensate delle varianti degli zombie presenti nella serie The Walking Dead? Lasciate un commento!

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: ComicBook