Nel cast della stagione 2 di The Walking Dead: Daryl Dixon, che sarà intitolata The Book of Carol, ci sarà anche Manish Dayal.

L’attore, conosciuto dal pubblico televisivo grazie a The Resident, avrà la parte di Ash, un ingegnere di Boston che si è trasferito con la famiglia nella casa nel Maine dove trascorrevano i weekend, nel tentativo di sopravvivere all’apocalisse zombie. Ash segue un programma quotidiano molto rigoroso che ruota principalmente intorno ai suoi voli quotidiani a bordo di un aeroplano monomotore e visite misteriose alla sua serra sul retro.

Le riprese della seconda stagione della serie con star Norman Reedus sono già iniziate grazie a un accordo che era stato preso con SAG-AFTRa durante lo sciopero. Nei nuovi episodi tornerà anche Melissa McBride nel ruolo di Carol, mentre nel cast ci sono poi Clémence Poésy, Louis Puech Scigliuzzi, Laika Blanc Francard, Anne Charrier, Romain Levi ed Eriq Ebouaney.

Lo showrunner della serie è David Zabel, mentre tra i produttori ci sono anche Angela Kang, Scott M. Gimple e Greg Nicotero.

Che ne pensate dell’arrivo di Manish Dayal nel cast della stagione 2 di The Walking Dead: Daryl Dixon?

Fonte: Deadline