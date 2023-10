Attenzione: l'articolo contiene spoiler

La prima stagione di The Walking Dead: Daryl Dixon si è conclusa e lo showrunner David Zabel ha commentato gli eventi portati sugli schermi nell’episodio finale, anticipando inoltre qualche dettaglio del futuro dello show.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni!

In un’intervista rilasciata a ComicBook, ha dichiarato:

Non posso parlare troppo dei cambiamenti, perché non ero presente quanto sono stati compiuti. Quando sono stato coinvolto mi hanno in pratica detto: ‘Ehi David, verresti e racconteresti una storia su Daryl Dixon in Francia?’ ed è da dove sono partito. Quindi non ero presente quando hanno affrontato alcune delle conversazioni sulle versioni dello show che potevano essere o si aspettavano di produrre.

Lo showrunner ha quindi aggiunto:

So semplicemente che quando sono arrivato si trattava ‘Vogliono che ti siedi con Norman e gli racconti una storia su Daryl Dixon in Francia’. Ed è quello che ho fatto. Quella è la prima cosa che ho fatto. E poi un po’ più tardi, stavamo tutti parlando – anche se c’erano delle circostanze che lo rendevano un po’ difficile per Melissa – del fatto che volevamo vedere se sarebbe disposta ad avere qualche parte dello show nella prima stagione. Ed è allora che ho iniziato a parlare di Melissa della telefonata alla radio nel quinto episodio e della scena nel sesto che il pubblico ha visto.

L’interprete di Carol è quindi apparsa mentre stava cercando di trovare Daryl, arrivando a Freeport, Maine.

Lo showrunner ha raccontato:

Coinvolgere Melissa nello show nella prima stagione è sempre stata la speranza e il desiderio, in qualsiasi versione fosse pronta a fare. Quello era sempre stato quello che volevo fare e che tutti volevano. Norman lo volevano, Scott lo voleva, tutti noi lo volevamo. Quindi era semplicemente una questione di capire cosa lo show sarebbe stato e poi scoprire come avremmo potuto includerla. Perché amiamo il personaggio e amiamo Melissa, e amiamo la dinamica di Daryl e carol insieme. Dal punto da cui abbiamo iniziato a partecipare allo show, quella è sempre stata la conversazione.

La serie si è interrotta con Daryl che sta per salire a bordo di una nave con destinazione l’Inghilterra, ma vede Laurent (Louis Puech Scigliuzzi) che l’ha seguito in spiaggia. Il dilemma del protagonista sarà quindi se tornare a casa – dove ci sono Judith, RJ, Carol e Connie – o dare spazio al legame che ha formato in Francia, dove ci sono delle persone che hanno bisogno di lui. Zabel ha anticipato:

Quel dilemma di cui abbiamo gettato le basi alla fine del sesto episodio è una parte importante delle prime fasi di quando torneremo. Non proporremo semplicemente quel dettaglio e non lo salteremo. Continueremo a raccontare quella storia in vari modi e continueremo a raccontare la storia della minaccia degli Amper, i walker modificati che Genet sta coltivando come un esercito.

Lo showrunner ha inoltre anticipato che nella seconda stagione si affronterà la conversazione alla radio tra Carol e Daryl che si era interrotta lasciando in sospeso gli spettatori che si sono chiesti chi sia tornato:

Ma è interessante vedere tutte le teorie. Ne ho viste molte ed è fantastico come quel piccolo momento abbia attirato così tanto l’attenzione delle persone. Penso sia fantastico. Lavorare nell’universo di The Walking Dead è meraviglioso, è qualcosa che prende un po’ fuoco. Non lasceremo stare o getteremo via quella parte della storia, ma l’affronteremo nel nostro show. E, ovviamente, c’è inoltre lo show di Rick e Michonne che arriverà prima del nostro ritorno.

Lo showrunner della serie su Daryl Dixon non ha però potuto anticipare se ci saranno dei collegamenti con The Ones Who Live:

Quella è una domanda per Scott Gimple. So che i fan l’amerebbero. L’amerei anche io. Non ci siamo avvicinati a niente di quello in modo specifico. Quindi penso sia una domanda per Gimple.

Zabel ha quindi commentato gli ultimi minuti della prima stagione:

Ciò che accade alla fine è che quel ragazzino ha bisogno di Daryl e gli vuole così bene, e ha bisogno di quella figura paterna che Daryl ha iniziato a rappresentare per lui. Ne ha così tanto bisogno che segue Daryl in spiaggia facendo tutta la strada, camminando per un paio di giorni da dove avevano iniziato e lo rintraccia lì. E penso che Daryl lo veda e abbia una reazione, e penso che sia per quello che esita. Credo che se non fosse per quello, salirebbe sulla barca.

Che ne pensate delle dichiarazioni dello showrunner di The Walking Dead: Daryl Dixon sul finale della prima stagione e sul futuro dello show?

Fonte: ComicBook