Negli Stati Uniti si è concluso il primo capitolo della storia di The Walking Dead: Daryl Dixon e AMC ha condiviso il teaser della stagione 2, anticipando il ritorno di Carol.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni!

Le prossime pumtate si intitoleranno The Book of Carol e mostreranno quello che è accaduto al personaggio interpretato da Melissa McBride dopo che è andata alla ricerca del suo miglior amico, scomparso mentre stava cercando di ottenere della benzina a Freeport, Maine.

Nel cast della stagione 2 della serie dedicata alle avventure di Daryl Dixon ci sono anche Clémence Poésy, Louis Puech Scigliuzzi, Laika Blanc Francard, Anne Charrier, Romain Levi ed Eriq Ebouaney.

Melissa McBride, annunciando la sua partecipazione alla serie al New York Comic Con ha dichiarato:

Sapevo che c’era molto di più da raccontare della storia di Carol e mi sembrava fosse così inquieta, mentre guardava il suo migliore amico, Daryl, andarsene. Separati o (speriamo!) insieme, le loro storie vanno in profondità e sono entusiasta nel continuare il percorso di Carol. Questo team di narratori ha compiuto un lavoro fantastico nel far approdare questi due personaggi conosciuti in un mondo per loro totalmente nuovo, e sto amando le scoperte.