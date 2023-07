In onda su FOX (Sky, canale 112).

The Walking Dead

Un elenco apparso sul sito del sindacato americano degli sceneggiatori ha svelato i nomi degli autori degli episodi di The Walking Dead: Daryl Dixon, lo spinoff con star Norman Reedus.

David Zabel, che ha contribuito al successo di E.R., sarà produttore esecutivo e showrunner della serie, oltre a essere indicato come sceneggiatore del pilot del progetto.

La seconda puntata è stata scritta da Zabel e Jason Richman, in precedenza co-creatore di Lucky 7.

Il terzo episodio è scritto da Coline Albert, sceneggiatrice della commedia romantica Plus belle la vie e della serie thriller The Bureau, oltre ad aver fatto parte del team di Les Revenants.

La quarta puntata è firmata da Shannon Goss, già nel team di ER, Harry’s Law, Lucky 7, Revenge, Outlander e The Terror.

Zabel e Richman hanno scritto anche la quinta puntata.

Il sesto episodio della prima stagione è infine firmato da Richman & Laura Snow, recentemente nel team di Ordinary Joe.

Che ne pensate del team di autori di The Walking Dead: Daryl Dixon?

Lo spinoff di The Walking Dead mostrerà il protagonista arrivare in Francia e cercare di capire cosa gli è successo e perché. La serie, che debutterà in autunno, seguirà il suo percorso attraverso una Francia spezzata, ma resiliente, mentre spera di tornare a casa. Durante il suo viaggio, tuttavia, formerà dei legami che complicheranno ulteriormente il suo piano.

Tra gli interpreti ci saranno anche Clémence Poésy, Adam Nagaitis, Anne Charrier, Eriq Ebouaney, Laika Blanc Francard, Romain Levi e Louis Puech Scigliuzzi.

Tra i produttori ci sono poi Scott M. Gimple, lo showrunner David Zabel, Reedus, Greg Nicotero, Angela Kang, Brian Bockrath e Daniel Percival.

Fonte: ComicBook