AMC Networks ha annunciato la data di uscita di The Walking Dead: Daryl Dixon – The Book of Carol, la stagione 2 dello spinoff con star Norman Reedus, di cui sono state diffuse le prime foto ufficiali.

L’appuntamento per i fan americani è stato fissato per il 29 settembre su AMC e AMC+.

La storia si era interrotta con Daryl (Reedus) che aveva deciso di rimanere in Francia, invece che provare a tornare a casa da Carol (Melissa McBride), che sta invece continuando a cercarlo.

La nuova stagione mostrerà entrambi i personaggi mentre affrontano vecchi demoni. Carol sta lottando per trovare il suo amico e lui sta invece facendo i conti con la sua scelta di rimanere.

Il movimento di Genet (Anne Charrier) sta inoltre ottenendo maggiore attenzione, portando a uno scontro tra Pouvoir e Union of Hope, in lotta per il futuro della Francia.

Tra gli interpreti della serie ci sono anche Clémence Poésy, Louis Puech Scigliuzzi, Laika Blanc Francard, Charrier, Romain Levi ed Eriq Ebouaney.

Nel team della produzione ci sono lo showrunner David Zabel, Scott M. Gimple, Reedus, McBride, Greg Nicotero, Angela Kang, Brian Bockrath, Daniel Percival, Jason Richman e Steve Squillante.

Che ne pensate? Siete felici che sia stata svelata la data di uscita di The Walking Dead: Daryl Dixon – The Book of Carol?

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: Deadline