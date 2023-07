Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Nell’episodio 5 di The Walking Dead: Dead City si assiste a un tradimento dalle conseguenze mortali, commentato dal membro del cast coinvolto negli eventi rappresentati sullo schermo.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni!

In Stories We Tell Ourselves si scopre infatti che Tommaso ha rivelato al Croato i piani del gruppo ribelle, situazione che porta alla morte anche dell’amata Amaia. Il personaggio interpretato da Jonathan Higginbotham perde lui stesso la vita mentre si trovano nelle conduttore invase dagli zombie.

L’attore, ai microfoni di AMC Talk, ha sottolineato:

Per me è stato così doloroso. Ho amato la complessità che è stata scritta nel personaggio di Tommaso ed è decisamente qualcosa con cui ero entusiasta di mettermi alla prova. Ma cerca di farlo per migliorare le sue possibilità di sopravvivenza. Questa è la cosa migliore che ha potuto ideare per tenersi al sicuro, anche se ha dovuto fare delle cose e nasconderne altre per riuscirci.

L’interprete di Tommaso ha quindi aggiunto:

Lavorare con Karina Ortiz è stato così grandioso. Mi ricordo che la prima volta che stavamo girando quella scena ho visto il suo volto e ho pensato: ‘Merda, dannazione, ho fatto davvero una brutta cosa. E forse avrei dovuto agire in modo diverso, come avrei potuto cambiare tutto questo?’. Mi ha fatto stare male.

Jonathan ha quindi concluso:

Mi ricordo di essermi dispiaciuto così tanto per il personaggio e molto era legato alla reazione di Karina, e ad aver dovuto fare i conti con Maggie. Recitare con Lauren Cohan è incredibile e la sua reazione all’intera situazione, il modo in cui svela il mio piano ed esprime la sua rabbia, è stata grandiosa. Tutto va in mille pezzi in quel momento.

Che ne pensate del commento al tradimento mostrato nell’episodio 5 di The Walking Dead: Dead City?

Fonte: AMC Talk