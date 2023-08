Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Jeffrey Dean Morgan si è dimenticato ancora una volta di avere il suo iPhone in tasca durante le riprese di The Walking Dead, questa volta di Dead City, come dimostrano alcune foto condivise online.

Ecco gli scatti condiviso da TWDU Promos.

JDM has been caught too many times 😂@JDMorgan pic.twitter.com/GItoIPZYpR — TWDU Promos (@TWDUPromos) July 26, 2023

Non è infatti la prima volta che l’interprete di Negan gira alcune scene degli show ispirati al fumetto di Robert Kirkman con il suo cellulare in una delle tasche del suo costume, nonostante sia un oggetto del tutto inutile nel mondo post-apocalittico dopo l’invasione degli zombie.

I fan di Morgan hanno persino provato a immaginare una possibile giustificazione alla presenza dell’oggetto in scena, ipotizzando che Negan abbia un legame emotivo con il telefono o che lo usi per riascoltare un messaggio della moglie, mentre altri hanno scherzato sul fatto che probabilmente l’ex leader dei Salvatori ha bisogno di utilizzare il navigatore per spostarsi tra le foreste e le città in rovina.

L’errore sul set non ha però impedito a The Walking Dead: Dead City di ottenere il via libera alla produzione della seconda stagione. I prossimi episodi continueranno la storia da dove si era interrotta, con l’ex villain che decide di collaborare con la Dama per poter salvare Hershel, il figlio di Maggie (Lauren Cohan), che l’ha tradito consegnandolo al Croato.

Che ne pensate del fatto che Jeffrey Dean Morgan si sia dimenticato di avere l’iPhone in tasca durante le riprese di The Walking Dead: Dead City? Pensate sia un gesto voluto o casuale?

