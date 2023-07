Daryl Dixon è sicuramente uno dei personaggi più amati di The walking dead, ma non è mai esistito nel fumetto scritto da Robert Kirkman.

Robert Kirkman ha spiegato il motivo per cui Daryl non compare nel fumetto in un editoriale di The Walking Dead Deluxe # 67:

Anche se ho contribuito a creare Daryl e Merle, è stato uno sforzo di squadra che ha coinvolto gli altri sceneggiatori della prima stagione Jack LoGiudice e Charles H. Eglee, così come Frank Darabont (che ne ha ideato nomi e origini). Una cosa interessante in TV è che gli attori hanno anche una grande influenza su chi diventano i loro personaggi proprio nel modo in cui interpretano le battute. Le letture sorprendenti ispirano gli scrittori a scrivere i personaggi in modo completamente diverso man mano che la serie avanza. Quindi, attribuirei anche a Michael Rooker e Norman Reedus molto di ciò che fa funzionare quella coppia. Non l’avrei mai fatto esordire nel fumetto perché mi sarebbe sembrato sbagliato portare il lavoro di così tante altre persone in un altro media. Non ho mai voluto che lo spettacolo cambiasse il fumetto, poiché il fumetto è ciò che ha reso possibile lo show, e temevo che potesse trasformarsi in un serpente che si morde la coda. Detto questo fare cose divertenti come far pensare ai lettori di fumetti che Dwight poteva essere Daryl durante la sua prima apparizione? Quel genere di cose è stato divertente.

Daryl tornerà nella prima stagione di Daryl Dixon sarà composta da sei episodi. La serie segue il suo viaggio attraverso una Francia devastata ma resiliente nella speranza di trovare un modo per tornare a casa. Tuttavia, lungo il percorso, i legami che stringerà complicheranno il raggiungimento del suo obiettivo.

Oltre a Reedus, la serie coinvolge un cast internazionale che include poi Adam Nagaitis (The Terror) nel ruolo di Quinn, Anne Charrier (Maison Close) nel ruolo di Genet, Eriq Ebouaney (Femme Fatale) nel ruolo di Fallou, Laika Blanc Francard (Reign Supreme) nel ruolo di Sylvie, e Romain Levi (Savages) nel ruolo di Codron.

Fonte: Comic Book