Nel mondo di The Walking Dead, grazie allo spinoff Dead City arriveranno nuovi personaggi e interpreti.

Eli Jorné, durante la WonderCon che si è svolta ad Anaheim, ha condiviso qualche dettaglio delle nuove presenze nella storia. Lo showrunner, parlando del personaggio affidato a Željko Ivanek (Damages), ha dichiarato:

C’è un personaggio chiamato Il Croato di cui sentirete parlare molto presto all’interno della serie e, come Maggie spiega fin dall’inizio, è la persona che ha preso suo figlio. Non so cosa voglio dire di più su di lui, ma è un’aggiunta realmente entusiasmante all’universo di The Walking Dead, o almeno penso che lo sia.

Gaius Charles sarà invece lo sceriffo Perlie Armstrong, descritto come un devoto uomo di famiglia che diventa spietato nel provare a ottenere ciò che pensa sia fare giustizia. Nella serie si scoprirà che ha subito una perdita che lo tormenta e che potrebbe avere a che fare con Negan, in passato leader dei Salvatori.

Armstrong si occupa della “legge” a New Babylon, descritto da Charles come “uno di quegli stati che sono stati creati provando a rimettere ordine nel mondo”. Charles ha sottolineato:

Il mio obiettivo principale è fare giustizia nella nostra terra e per la nostra comunità, proteggerla. E una delle sfide più grandi è imprigionare questo tizio chiamato Negan.

Maggie, però, ha bisogno di Negan per salvare suo figlio, rendendo la situazione complicata per lo sceriffo.

Jorne ha sottolineato:

Ci sono molti nuovi personaggi che incontrerete e penso siano tutti unici ed entusiasmanti in modi nuovi. Portano tutti qualcosa di nuovo all’universo e a questo mondo. E fanno emergere qualcosa di inaspettato in Maggie e Negan, che sono sempre al centro di tutto questo.

Tra gli interpreti ci saranno anche Mahina Napoleon nel ruolo di una giovane chiamata Ginny, Jonathan Higginbotham che sarà Tommaso, Trey Santiago-Houston nella parte di Jano e Michael Anthony che sarà Luther.

Il ruolo di Hershel, figlio di Maggie, è stato inoltre affidato a Logan Kim (Ghostbusters: Legacy), che sostituirà Kien Michael Spiller. La serie farà infatti un salto temporale ed era necessario trovare un attore per portare in vita la nuova versione del personaggio.

La serie debutterà domenica 18 giugno sugli schermi di AMC e AMC+.

Che ne pensate dei dettagli sui nuovi personaggi che appariranno in The Walking Dead: Dead City?

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: ComicBook