Il secondo episodio della serie The Walking Dead: Dead City, intitolato Who’s There?, svela le origini del Croato, il villain interpretato da Željko Ivanek.

Nella puntata andata in onda su AMC, Maggie (Lauren Cohan) scopre il passato del rapitore di Hershel (Logan Kim).

Negan (Jeffrey Dean Morgan) le spiega infatti di averlo incontrato poco dopo lo scoppio dell’apocalisse zombie e che l’uomo aveva dovuto affrontare “della me**a davvero terribile, la peggiore che si possa immaginare”. Negan lo aveva quindi accolto nel suo gruppo e protetto, venendo soprannominato dal croato “buraz”, ovvero fratello, perché il leader dei Salvatori lo faceva sentire al sicuro.

Negan racconta a Maggie che in quel periodo tutti stavano cercando un modo per sopravvivere dopo aver perso tutto e ammette che era davvero convinto di star aiutando il Croato che aveva la capacità di capire le persone al volo, usando questo “talento” a suo favore per poter capire cosa usare per ottenere ciò che voleva o distruggerle. Questa abilità, per Negan, era molto utile quando bisognava affrontare una minaccia. Il Croato era quindi il membro del gruppo che si occupava di torturare le persone, anche psicologicamente, ma si era spinto troppo oltre durante i primi scontri con il Regno guidato da Re Ezekiel.

Il protagonista ha infatti ricordato che una donna si era accampata dentro una macchina a qualche miglia dal Santuario. Negan era convinto fosse senza una dimora e stesse cercando un posto dove stare al rifugio, dando l’ordine di lasciarla andare. Il Croato, invece, era convinto che avesse qualcosa da nascondere e potesse essere utile farla parlare, avendo ragione. Negan, senza però rivelare quanto accaduto, ha aggiunto: “Era solo una ragazzina. E dopo quanto successo sapevo che era un cane rabbioso che andava abbattuto. Avevo un’unica opportunità. Una. Gli ho sparato ferendogli l’orecchio. Il resto se ne è andato. Non l’ho visto o sentito da allora.

Per scoprire nuovi dettagli sul Croato bisognerà quindi attendere le prossime puntate in cui dovrebbero emergere ulteriori dettagli su quanto accaduto nel passato del personaggio.

