La serie The Walking Dead: Dead City debutterà tra pochi giorni e online sono stati condivisi i titoli e le sinossi dei sei episodi che compongono la prima stagione.

Al centro della trama ci saranno Maggie (Lauren Cohan) e Negan (Jeffrey Dean Morgan) che si ritrovano nella Manhattan post-apocalittica per provare a salvare Hershel, il figlio della protagonista, che è stato rapito.

Ecco i dettagli delle puntate:

Episodio 101: Old Acquaintances (Vecchie conoscenze) (in onda il 15 giugno su AMC+ e il 18 giugno su AMC)

Maggie trova Negan e viaggiano arrivando a Manhattan; un agente chiamato Armstrong segue Negan; incontriamo una ragazzina molto tranquilla chiamata Ginny.

Episodio 102: Who’s There? (Chi è là?) (22 giugno su AMC+ e 25 giugno su AMC)

Maggie e Negan incontrano degli abitanti nativi di New York; Armstrong rivive un trauma; Ginny cerca di adattarsi al cambiamento.

Episodio 103: People Are A Resource (Le persone sono una risorsa) (29 giugno su AMC+, 2 luglio su AMC)

Degli istinti oscuri emergono mentre Maggie e Negan formano una strategia; Armstrong viene messo alla prova; Ginny intraprende un viaggio rischioso.

Episodio 104: Everybody Wins a Prize (Tutti vincono un premio) (6 luglio su AMC+, 9 luglio su AMC)

Maggie e Negan compiono un attacco, ma non tutto si svolge secondo i piani; Ginny e Armstrong compiono degli inaspettati contatti con altre persone.

Episodio 105: Stories We Tell Ourselves (Le storie che raccontiamo a noi stessi) (13 luglio su AMC+, 16 luglio su AMC)

Delle verità emergono e si rivelano le motivazioni mentre Maggie, Negan e gli altri si spingono ulteriormente nelle profondità della città.

Episodio 106 Doma Smo (Season Finale) (20 luglio su AMC+, 23 luglio su AMC)

Le tensioni tra Maggie e Negan arrivano al loro culmine; la ricerca di Ginny continua; delle domande sul futuro di Armstrong emergono.

Nel cast ci sono anche Gaius Charles nel ruolo dell’uomo di legge Perlie Armstrong, Zeljko Ivanek che sarà il Croato, Logan Kim nei panni di Hershel Rhee, Mahina Napoleon che interpreta Ginny, Jonathan Higginbotham che ha il ruolo di Tommaso, Trey Santiago-Hudson nei panni di Jano, e Michael Anthony che sarà Luther.

Che ne pensate dei titoli e delle sinossi degli episodi di The Walking Dead: Dead City?

