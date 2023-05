In onda su FOX (Sky, canale 112).

The Walking Dead

La serie The Walking Dead: Dead City debutterà il 18 giugno sugli schermi americani e la protagonista Lauren Cohan non ha escluso la realizzazione di una stagione 2.

L’interprete di Maggie, intervistata dal New York Post, ha dichiarato:

Abbiamo decisamente gettato le basi per andare oltre la prima stagione. Il panorama televisivo è un po’ diverso e un po’ più trepidante rispetto al passato. Ma stiamo realmente sperando che lo show abbia dei buoni risultati e che possa portare a una seconda, una terza, una quarta o quinta stagione. Ci sembra semplicemente di aver aperto un uovo e ora dobbiamo fare una frittata.

Attualmente l’universo di The Walking Dead, dopo la conclusione della serie originale, è composto da Fear the Walking Dead che sta per concludersi, e dai nuovi spinoff Dead City, Daryl Dixon e Rick & Michonne, le cui riprese si sono recentemente concluse.

Che ne pensate? Sperate come Lauren Cohan che venga realizzata una stagione 2 della serie The Walking Dead: Dead City?

Nel cast ci saranno anche Gaius Charles nella parte di Perlie Armstrong, Jonathan Higginbotham nel ruolo di Tommaso, Mahina Napoleon che sarà Ginni e Željko Ivanek nei panni del Croato.

La serie è creata e prodotta da Eli Jorné, mentre nel team di produttori ci sono anche Cohan, Morgan, Brian Bockrath e Scott M. Gimple.

Fonte: New York Post