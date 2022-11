The Walking Dead: nel finale la storia di Rosita inizialmente doveva essere diversa

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

L’episodio finale di The Walking Dead avrebbe dovuto concludere la storia di Rosita in modo diverso da quanto mostrato nella versione portata sugli schermi.

Non proseguite, ovviamente, con la lettura se non avete ancora visto la puntata e non volete anticipazioni.

In Riposa in Pace si assiste al disperato tentativo di salvare Coco da parte di Rosita. Dopo aver trovato la bambina, la giovane cerca di arrampicarsi su una grondaia per mettersi in salvo, ma cade in mezzo agli zombie. Nonostante riesca a uscire viva dalla situazione e a raggiungere la salvezza con la figlia, in un secondo momento Rosita svela di essere stata morsa sulla schiena e, più tardi, muore pacificamente con l’amico Eugene accanto.

La showrunner Angela Kang ha ora raccontato:

Io e Christian Serratos abbiamo avuto una conversazione e mi ha detto ‘Penso che il finale giusto per Rosita sia che muoia mentre si assicura che la figlia sopravviva’. Quello era qualcosa che Christian sentiva fosse importante. Inizialmente non volevo uccidere il personaggio, ma ho capito quale fosse il suo punto di vista. Abbiamo continuato a parlare ed è stato un dialogo realmente molto buono.

La sceneggiatrice e produttrice ha inoltre aggiunto:

Penso che Christian dia un’interpretazione meravigliosa nel finale. Ho pianto mentre stava girando la scena con Eugene in cui lui scopre che è stata morsa e penso che entrambi abbiano compiuto un lavoro così meraviglioso. Penso che Christian sia un’attrice incredibile e l’abbia realmente dimostrato.

Angela ha inoltre chiarito che la morte del personaggio non è stata imposta da nessuno ed è stata una scelta presa insieme all’attrice.

Che ne pensate? Avreste preferito che Rosita non morisse nel finale di The Walking Dead?

