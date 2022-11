In onda su FOX (Sky, canale 112).

The Walking Dead

Il finale di serie di The Walking Dead ha ottenuto un discreto incremento negli ascolti, ottenendo il maggior numero di spettatori durante la prima messa in onda, in quasi due anni.

Domenica scorsa, The Walking Dead ha attirato 2,27 milioni di telespettatori per il suo episodio finale – una cifra ben lontana dal suo periodo di massimo splendore a metà degli anni 2010, ma la più grande cifra registrata dal 28 febbraio 2021. Il finale ha registrato un aumento del 66% rispetto alla media ottenuta nel corso dell’ultimo batch di episodi dell’undicesima stagione (1,37 milioni) e di circa il 37% rispetto alla media dell’intera undicesima stagione. Inoltre, lo 0,66 di rating dell’episodio tra gli adulti 18-49 è stato anche il migliore dello show dal 28 febbraio 2021.

Di seguito gli ascolti dei finali di stagioni di The Walking Dead degli ultimi anni negli Stati Uniti:

“Here’s Negan” – il finale della decima stagione andato in onda il 4 aprile 2021, registrò 2.12 milioni di telespettatori.

“The Storm” – il finale della nona stagione andato in onda il 31 marzo 2019 – registrò 5.02 milioni di telespettatori.

“Wrath” – il finale dell’ottava stagione andato in onda il 15 aprile 2018 – registrò 7.92 milioni di telespettatori.

In Italia, tutte le stagioni complete di The Walking Dead sono disponibili su Disney+.

Yellowstone, invece, ha perso un po’ di terreno rispetto alla première da record della quinta stagione, ma ha comunque ottenuto il maggior numero di spettatori non sportivi della serata, mentre i Mondiali di calcio sono partiti bene per Fox Sports e Telemundo.

Il terzo episodio della quinta stagione di Yellowstone ha infatti ottenuto 8,83 milioni di spettatori tra Paramount Network (8,03 milioni) e CMT (801.000). Si tratta di un netto distacco rispetto al record di 12 milioni di telespettatori conquistato dalla serie il 13 novembre (che è stata trasmessa in simulcast da una serie di outlet di Paramount Global), ma si è comunque classificato come il miglior programma di intrattenimento della domenica con un margine considerevole rispetto a The Equalizer della CBS (6,36 milioni).

La partita inaugurale della Coppa del Mondo 2022 (vittoria per 2-0 dell’Ecuador sulla nazione ospitante Qatar) ha attirato 3,07 milioni di telespettatori su Fox Sports 1 domenica mattina. La trasmissione in lingua spagnola di Telemundo ha avuto un pubblico simile (3,17 milioni), mentre le piattaforme digitali Peacock e Telemundo hanno aggiunto 832.000 spettatori in più, secondo NBCUniversal. La trasmissione di FS1 è migliorata sostanzialmente rispetto all’apertura del torneo 2018 (Russia-Arabia Saudita), che ha registrato una media di soli 1,7 milioni di spettatori.

Domenica, sulle reti televisive, la NFL ha dominato come sempre. La trasmissione del tardo pomeriggio della CBS ha raccolto 27,55 milioni di spettatori, mentre il Sunday Night Football della NBC ha registrato 17,89 milioni di spettatori (e 19 milioni su tutte le piattaforme).

Fonte: ScreenRant