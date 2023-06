Scott M. Gimple sembra avesse proposto quattro stagioni di The Walking Dead con protagonisti Maggie e Negan, interpretati da Lauren Cohan e Jeffrey Dean Morgan, che avrebbero fatto proseguire la storia anche in assenza di Andrew Lincoln, Danai Gurira, Norman Reedus e Melissa McBride.

Cohan, intervistata da BuzzFeed, ha raccontato:

Ancora prima che tornassi in The Walking Dead alla fine della decima stagione, Scott Gimple mi aveva chiesto se fossi interessata a tornare nello show o realizzarne uno nuovo. Quello che in origine avevano deciso era che tornassi nella serie e poi io e Jeff ne saremmo diventati i protagonisti. All’epoca Norman stava per andarsene, Andy era già uscito di scena, Danai era andata via. Stavamo avvicinandoci all’undicesima stagione con la prospettiva di realizzarne altre quattro, con io e Jeff che saremmo rimasti in The Walking Dead.