The Walking Dead: The Ones Who Live arriverà sugli schermi americani di AMC il 25 febbraio e il budget del progetto sembra sarà sarà il più elevato dell’intero franchise televisivo.

Il progetto con star Andrew Lincoln e Danai Gurira nei ruoli di Rick Grimes e Michonne, secondo i dati riportati dalla New Jersey Economic Development Authority, ha potuto contare su ben 82 milioni di dollari, con circa 13,7 milioni di dollari a puntata.

Il recente progetto Dead City, con protagonisti Jeffrey Dean Morgan e Lauren Cohan, aveva invece avuto 72 milioni di dollari a sua disposizione, 12 milioni a episodio, mentre la serie originale tratta dai fumetti di Robert Kirkman si era fermata a soli 3,4 milioni di dollari a puntata, poi scesi a 2,75 milioni.

Il costo più elevato potrebbe essere dovuto al compenso richiesto dalle star coinvolte e dagli effetti speciali richiesti per rendere spettacolare la storia dei due personaggi.

Scott M. Gimple è showrunner del progetto e produttore esecutivo insieme a Lincoln, Gurira, Denise Huth e Brian Bockrath. Greg Nicotero è tra i consulenti della produzione e ha supervisionato il lavoro per portare in vita gli zombie grazie al make up.

