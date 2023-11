In Italia la prima stagione, composta da sei episodi, doveva andare in onda su Horror Channel ma si attende di sapere del suo destino dopo il distacco del canale da SKY

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Il decimo episodio della stagione 8 di Fear the Walking Dead sembra aver rivelato in modo definitivo il destino di Alicia, personaggio interpretato da Alycia Debnam-Carey.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni!

Nella settima stagione la giovane veniva mostrata mentre si addentrava in una zona radioattiva con l’intento di trascorrere il tempo che le rimaneva per aiutare le persone che cercavano PADRE. Troy Otto (Daniel Sharman) ha poi detto a Madison (Kim Dickens) di aver ucciso Alicia e averla lasciata vagare in versione zombie, consegnando alla donna la sua protesi del braccio come prova.

Alicia, tuttavia, è sopravvissuta abbastanza a lungo da salvare dei gruppi di persone e ispirarle ad agire. Nella puntata si vedono infatti Della (Julia Wackenheim-Gimple), che la ragazza ha salvato dai banditi, Sara (Sasha An) per cui ha trovato degli antibiotici quando lottava contro la polmonite, e la loro leader (Nona Parker Johnson) che è stata aiutata dopo che Strand l’aveva allontanata dalla Torre.

La ragazza alla guida del trio, senza un nome, faceva parte di un gruppo di sopravvissuti che avevano sentito il messaggio di Alicia trasmesso dalla Torre prima che venisse distrutta. La ragazza li aveva accolti sul van MRAP SWAT che in passato era di Althea (Maggie Grace) e che ora trasporta i nomadi mentre si spostano, seguendo l’esempio di Alicia, ovvero aiutando gli altri. Le tre hanno deciso di “mantenere viva Alicia” dando una mano a chi è in difficoltà.

Le tre giovani sostengono che Alicia sia morta, dopo che si era allontanata dal gruppo di sopravvissuti, confermando che Troy l’ha uccisa, e loro hanno poi sentito il messaggio di Madison, riconoscendola da un video girato da Althea.

La figlia di Troy, Tracy (Antonella Rose), ha inoltre portato Madison dove sosteneva avrebbe trovato Alicia in versione zombie, tra dei non morti bloccati dopo che Troy ha sfruttato le basse temperature per “congelarli” in uno stagno, mentendo tuttavia su dove si trova Alicia perché non voleva che la protagonista la trovasse e seppellisse.

Alicia non era nell’orda degli zombie, dove invece si trovava la madre di Tracy che, come Madison e Alicia, credeva che nessuno è perduto fino a quando non c’è più, convinzione che ha portato alla morte della donna. Tracy ha provato a uccidere Madison dandola in pasto alla propria madre, ma Strand e gli “Apostoli di Alicia” sono intervenuti salvandola.

Tracy ha poi sostenuto che Troy abbia ucciso Alicia in un vecchio edificio vicino a Fort Worth, Texas, vicino alla Route 26. La ragazzina ha il medaglione che Strand aveva dato ad Alicia ed è convinta che lì Madison troverà la figlia.

La protagonista sembra voler prima trovare Troy e ucciderlo, per vendicare la figlia, e impedirgli di distruggere PADRE.

