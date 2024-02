Danai Gurira è tornata nell’universo di The Walking Dead riprendendo in The Ones Who Live il ruolo di Michonne e l’attrice ha spiegato l’importanza di essere coinvolta come produttrice del progetto, in arrivo il 25 febbraio su AMC.

L’attrice ha raccontato:

La cosa grandiosa era che il capo del network è stato davvero chiaro con me e Andrew Lincoln, dicendo: ‘Questa è vostra… Voi fate quello che dovete fare, questa è la vostra visione e la sosterremo’. E quello sembra grandioso! Quindi per quel motivo eravamo davvero entusiasti.

Danai ha poi aggiunto:

Essere una produttrice esecutiva è stato davvero intenso. Abbiamo realizzato molto, e davamo sempre il massimo. Ho inoltre scritto un episodio che Scott Gimple mi ha lasciato gestire, quindi c’era molto da tenere in considerazione. Abbiamo supervisionato tutto e abbiamo lavorato insieme su tutto, qualsiasi cosa a cui possiate pensare. Dallo staff al casting, fino alle scelte artistiche e, ovviamente, alla storia, è stato molto lavoro. Ma è stato davvero gratificante.

Gurira ha scritto il quarto dei episodi previsti per la stagione in cui si racconterà il tentativo di Rick e Michonne di ritrovarsi e tornare a casa dai loro figli. La storia, nella serie originale, aveva infatti mostrato l’ex sceriffo mentre veniva portato via a bordo di un elicottero della CRM. Michonne, anni dopo, trovava degli indizi che sembravano dimostrare che Grimes era ancora vivo, decidendo di partire per provare a ritrovarlo.

Che ne pensate delle dichiarazioni di Danai Gurira sull’importanza di essere produttrice di The Walking Dead: The Ones Who Live?

Fonte: ScreenRant