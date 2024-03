Il finale di domenica 6 aprile di The Walking Dead: The Ones Who Live del canale via cavo AMC dovrebbe essere il punto di arrivo di questa serie nata come “limited“. Ma i co-creatori/produttori esecutivi del drama, Scott M. Gimple, chief content officer del franchise, Andrew Lincoln, che interpreta Rick, e Danai Gurira, alias Michonne, hanno lasciato aperta la porta per altri episodi.

Durante il tour stampa invernale dei Television Critics Association (TCA), il trio ha giocato d’astuzia nel non rivelare troppo presto i loro piani. Quando TVLine ha chiesto loro se ci sarebbe stata una seconda stagione, la risposta di Gurira è stata: “Non posso rispondere“, stesso discorso per Gimple che anche lui ha preferito mantenere il mistero dicendo: “Su questo punto preferiamo mantenere il silenzio“.

“Beh, io muoio nell’ultimo episodio“, ha scherzato Lincoln.

“Ops“, ha risposto la sua protagonista. “No“.

“Oppure sta effettuando una piccola operazione psicologica per confondere le acque, o forse è davvero così“, ha suggerito Gimple. “Direi che tutto è possibile, anche se Rick muore nell’ultimo episodio. Tutto è possibile.”

“Al momento siamo concentrati sul presente“, ha aggiunto, “poichè questo progetto è nato in un modo davvero sorprendente: c’erano tutti i tipi di piani, e il mondo è cambiato, così abbiamo modificato quei piani e ci siamo ritrovati con qualcosa che ci piaceva davvero“.

Più recentemente, Gurira ha discusso con il podcast TV’s Top 5 su The Hollywood Reporter l’idea di unire tutte le serie del franchise in una sorta di team-up in stile Avengers. “Voglio dirlo”, ha ammesso l’attrice. “Tutto è possibile. Tutto è possibile. Abbiamo sicuramente dato tutto quello che avevamo per rendere questa esperienza molto appagante per le persone, perché sappiamo che la gente l’ha aspettata a lungo…”

“Arrivare a questo punto“, ha continuato, “è stato un lavoro d’amore”.

Che cosa ne pensate? Voi vorreste che la serie proseguisse per una seconda stagione?