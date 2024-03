Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Il trailer del season finale di The Walking Dead: The Ones Who Live sembra anticipare che i fan della saga scopriranno finalmente il significato della scritta PPP.

In precedenza l’elemento era apparso su una chiave di albergo mostrata quando Tara (Alanna Masterson) perde di vista Heath (Corey Hawkins), che Jadis (Pollyanna McIntosh) sembra abbia scambiato con la CRM per avere dei viveri, e in Tales of the Walking Dead.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni!

Nel trailer della prossima puntata dello spinoff su Rick e Michonne si vedono delle scene ambientate nella Cascadia Forward Operating Base della Civic Republic Militari, dove sono arrivati il Generale Beale (Terry O’Quinn), Pearl Thorne (Lesley-Ann Brand) e altri vertici dell’esercito dell’organizzazione per partecipare a un summit sul misterioso Echelon Briefing. Su una lavagna si vede la scritta “PPP Exception”, proprio sotto un riferimento ai team che hanno il compito di far sparire tutte le prove dell’esistenza della CRM.

Sulla lavagna si fa riferimento a Portland, a “eccezioni di livello”, a una raffineria e a “coinvolgere, valutare, eseguire”. PPP potrebbe quindi essere un Priority Placement Program della CRM, che coinvolge in genere il personale militare soggetto a riduzioni di forze, riallineamenti, consolidamenti, chiusure di basi, trasferimenti e decisioni riguardanti la classificazione delle posizioni, seguendo un linguaggio simile a quello usato tra i militari e le realtà federali degli Stati Uniti.

In The Walking Dead: World Beyond era stato rivelato che la CRM aveva come obiettivo Portland, che aveva una popolazione di circa 87.000 persone, e Jadis aveva compiuto delle operazioni “tattiche militari” che avevano distrutto Omaha e Campus Colony, in Nebraska, seguendo gli ordini di Beale.

Che ne pensate? Si scoprirà il significato della scritta PPP nel season finale di The Walking Dead: The Ones Who Live?

Potete trovare tutte le informazioni su The Walking Dead nella nostra scheda.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: ComicBook