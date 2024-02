Terry O’Quinn debutterà nell’universo di The Walking Dead grazie allo spinoff sequel The Ones Who Live, in arrivo il 25 febbraio sugli schermi di AMC, e l’attore ha ammesso che non aveva mai visto la serie originale.

La star di show come Lost e Patriot, ha raccontato a ComicBook il momento in cui si è reso conto di far parte del mondo ispirato ai fumetti di Robert Kirkman:

Sono stati gli zombie, quando ho finalmente incontrato i morti viventi. Perché avevo detto alle persone che non avevo visto The Walking Dead. L’analogia che uso è che ci fossero molti treni in corsa all’epoca e quando mi sono reso conto di quello era già molto distante lungo i binari. Quindi non l’ho mai raggiunto.

Scott Gimple, responsabile dell’universo di The Walking Dead, lo ha però chiamato per cercare di coinvolgerlo:

Gli ho detto che non conoscevo la serie. Mi ha risposto: ‘Beh, non dovresti farlo, posso dirti quello che devi conoscere’. Penso – quando l’ho visto per la prima volta – di aver visto degli zombie fatti a pezzi e di aver pensato: ‘Voglio dormire stanotte. Voglio solo dormire e non avere quelle immagini nella mia testa’. Ma quando ho visto gli zombie ho pensato: ‘Oh sì, sono lì ora’.

Nello show con protagonisti Andrew Lincoln e Danai Gurira, interpreti di Rick e Michonne, Terry O’Quinn avrà la parte del Maggior Generale Beale, un personaggio mai apparso in scena, ma di cui si era parlato in The Walking Dead: World Beyond quando erano stati svelati alcuni dettagli legati alla Civic Republic Military.

