Pollyanna McIntosh, intervistata da Screen Rant, ha parlato del rapporto tra Rick e Jadis negli episodi di The Walking Dead: The Ones Who Live.

Jadis, nella terza puntata dello spinoff dedicato a Rick e Michonne, ha infatti spiegato all’ex sceriffo che se scappasse insieme a Michonne la CRM andrebbe ad Alexandria per uccidere tutti, non volendo rischiare che venga svelata la posizione della loro comunità e altri dettagli.

Parlando del terzo episodio, l’attrice ha spiegato:

Abbiamo visto che lei lo considera come uno sciocco che ostacola la causa in cui crede veramente, e un danno per sé stesso e la sua gente a causa delle scelte che sta facendo e quelle prese da Michonne. Io, essendo fan della loro storia d’amore e del fatto che riescano a realizzare i loro obiettivi, penso: ‘Dannata Jadis’. Ma ha molti trascorsi con lui e non c’è alcun dubbio che lo rispetti, e rispetta anche Michonne, ma i suoi desideri sono i suoi, e sente che sono sostenuti da qualcosa di più grande rispetto a tutti loro.

L’interprete di Jadis ha proseguito sottolineando:

Si tratta semplicemente di quel meraviglioso universo di Walking Dead che rende le cose davvero piene di sfumature e non in bianco e nero. Potremmo avere un’intera intervista sui sentimenti di Jadis nei confronti di Rick. Penso sappia come manipolarlo e giocare con lui, e c’è ancora quella tentazione di farlo, ma è inoltre piuttosto diretta nei suoi confronti. E lei non vuole fare del male alle persone. Non vuole andare e uccidere tutti ad Alexandria. Lo spiega in modo chiaro, inoltre sostiene che sia il suo turno, e penso che sia una delle cose così frustranti per lui e per noi, guardando quella scena. Ha fatto degli accordi con lei in precedenza e sta realmente cercando di farne uno diverso, e lei è assolutamente chiara e semplice parlando della situazione, mettendolo in un angolo.

McIntosh ha quindi aggiunto:

Anche per me, essendo fan dello show, e di Rick e persino di Jadis, ci sono stati dei momenti in quella scena in cui ho pensato: ‘Oh, sei più vulnerabile rispetto a quanto ti abbia mai vista in precedenza, e non mi piace realmente. Non mi piace vederti spezzata per la causa, anche se è il modo migliore per te perché in quel caso non proverai e non fuggirai’. Si tratta di un insieme complicato di sentimenti che stanno emergendo, per me e per lei in quella posizione.

Fonte: ScreenRant