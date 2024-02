Lesley-Ann Brandt fa parte del cast della serie The Walking Dead: The Ones Who Live e ha rivelato che per prepararsi al lavoro sul set ha fatto il binge watching dello show originale.

L’attrice, che avrà il ruolo di Pearl Thorne, ha raccontato:

Mi ha aiutato il fatto di fare il binge watching dello show dall’inizio. Ho visto tutte le stagioni, ed è tanta Walking Dead. E penso di aver completato la visione in tre settimane. Ho provato una responsabilità, nei confronti dei fan, e inoltre nel capire l’atmosfera dello show e cosa rendeva questi due, Rick e Michonne, così speciali. Che cosa era la scintilla e come il mio personaggio viene coinvolto per aiutare a raccontare quella storia? E quale è il mio punto di vista? E cosa mi rende diversa e simile a questi due personaggi? Perché penso, all’esterno di questo mondo, che Michonne e Thorne sarebbero state probabilmente amiche.

Brandt ha aggiunto:

Sono due donne forti. E penso che questo influisca un po’ nella chimica di questi due personaggi.

L’attrice ha poi anticipato che Pearl avrà un legame particolare con Rick Grimes (Andrew Lincoln):

Formerà un rapporto davvero stretto con Rick e un vero compagno. Condividono qualcosa… Stava cercando di tornare a casa dal suo amore e ha provato a farlo per anni. Quindi condividono quella stessa lotta. Thorn penso sia qualcuno che capisce quando ha preso quella decisione che questo è il mondo in cui si trova ora e si impegna nell’affrontarlo. Rick, invece, è una specie di cavallo salvaggio ed è più difficile per lui farlo. Ovviamente ha una famiglia, ha Michonne lì fuori. Penso che lei inizi semplicemente cercando di aiutarlo ad affrontare la situazione e lo salva un paio di volte mentre trascorrono questo periodo tra fila della Civic Republic Military.

Che ne pensate? Cosa vi aspettate dal personaggio di Lesley-Ann Brandt in The Walking Dead: The Ones Who Live?

