Attenzione: l'articolo contiene spoiler

AMC ha condiviso il trailer del season finale della serie The Walking Dead: The Ones Who Live, in arrivo tra una settimana sugli schermi americani.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni!

Nel video si regalano delle anticipazioni riguardanti alle conseguenze di quanto accaduto nella quinta puntata, tra cui la necessità di ritornare tra le fila della CRM.

Rick e Michonne, i protagonisti affidati ad Andrew Lincoln e Danai Gurira, hanno infatti un piano e si scoprirà quello che accade quando dovranno fare i conti con il generale Beale o Pearl.

I protagonisti dello spinoff si sono ritrovati dopo molti anni trascorsi separati e ora sembrano pronti a fare di tutto pur di tenere al sicuro Alexandria e le persone che amano.

Che ne pensate del trailer del season finale della serie The Walking Dead: The Ones Who Live?

