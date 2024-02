Il 25 febbraio arriverà sugli schermi di AMC la serie The Walking Dead: The Ones Who Live e il progetto, inizialmente ideato come un film, potrebbe tornare in futuro con la stagione 2.

Scott Gimple, che supervisiona la realizzazione dei progetti appartenenti all’universo tratto dai fumetti di Robert Kirkman, ha l’incarico di showrunner della serie con star Andrew Lincoln e Danai Gurira, ha infatti dichiarato:

Tutto è possibile, anche se Rick morisse nell’ultima puntata, tutto è possibile.

Il filmmaker ha aggiunto:

Attualmente siamo concentrati su questa. Ma questo progetto è nato in un modo realmente fantastico, in cui c’erano tutti i tipi di piani. E poi il mondo è cambiato e abbiamo modificato quei progetti.

L’interprete di Rick ha poi dichiarato, forse scherzosamente, che il suo personaggio morirà nell’episodio finale e Gimple ha sottolineato che potrebbe trattarsi di un'”operazione psicologica”.

La serie racconterà la storia di Rick e Michonne, che stanno cercando di ritrovarsi, e dei fantasmi legati a chi erano in passato. I protagonisti verranno trascinati in un altro mondo, costruito su una guerra contro i morti e contro i vivi. Possono ritrovarsi e chi erano in un posto e in una situazione senza paragoni? Sono nemici? Amanti? Vittime? Vincitori? Senza essere insieme, sono vivi o scropriranno che anche loro sono i morti viventi?

Nel cast degli episodi ci sono anche Pollyanna McIntosh, Terry O’Quinn, Matt Jeffers e Lesley-Ann Brandt.

Che ne pensate della possibilità che The Walking Dead: The Ones Who Live abbia una stagione 2?

Potete rimanere aggiornati sulla saga grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: Deadline