Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Il finale della stagione 2 di The White Lotus non ha posto fine ai dubbi degli spettatori riguardanti le coppie composte da Ethan (Will Sharpe) e Harper (Aubrey Plaza) e Cameron (Theo James) e Daphne (Meghan Fahy).

Non proseguite, ovviamente, con la lettura se non avete completato la visione delle puntate!

Negli episodi, Daphne e Harper parlano più di una volta dei rispettivi mariti e di tradimenti. Nel quinto episodio, ad esempio, il personaggio affidato ad Aubrey Plaza ammette di aver paura di essere stata tradita. Daphne, invece, rivela che ha una relazione con un personal trainer mentre Cameron è distante da casa, descrivendo l’uomo come biondo con gli occhi azzurri. La donna mostra poi una foto, apparentemente per errore, dei suoi due figli, fisicamente molto diversi dal marito, facendo quindi ipotizzare che Cameron non sia il padre. Theo James, intervistato da The Independent, ha ora sottolineato:

Penso che uno di loro sia suo figlio.

La situazione, tuttavia, sembra non abbia influenzato eccessivamente la complicata relazione tra i due coniugi e Cameron, in una puntata, ha parlato della paura provata quando la moglie, durante le due gravidanze, si è trovata alle prese con una situazione medica che poteva portarla alla morte. L’uomo sostiene che la consapevolezza di poterla perdere ha consolidato il suo amore per lei. I reciproci tradimenti, inoltre, per James sono una caratteristica che rafforza la coppia:

Il modo in cui Daphne risolve la situazione è compiendo delle cose piuttosto discutibili per sentirsi allo stesso livello di potere rispetto a Cameron. Il loro rapporto è nato dall’amore, ma è scivolato in un ciclo di giochi e controllo.

Per quanto riguarda, invece, la coppia composta da Ethan e Harper, Aubrey Plaza ha commentato la scena in cui il suo personaggio ammette di aver baciato Cameron. L’attrice, durante la trasmissione Late Night with Seth Meyers, ha dichiarato:

So cosa è accaduto, okay? E ciò che è accaduto è che abbiamo fatto delle cose. E ho odiato ogni minuto, è stato disgustoso. E non c’è stata penetrazione.

I due personaggi, tuttavia, sembrano essersi lasciati andare più di quanto è stato confessato nella serie.

Ethan ha poi rivelato quanto accaduto a Daphne che non si è dimostrata preoccupata e si è allontanata con l’amico, dando il via alle ipotesi di una “vendetta”. Plaza ha ammesso:

Ma cosa fa mio marito? Quella è la vera domanda. Cosa fa con Daphne?

Nel season finale Ethan e Harper sembrano aver fatto pace, ma l’attrice ha sottolineato:

Stavo realmente facendo il tifo per alcune scene in cui non sembravano così felici. Forse staranno bene. Ma ho una specie di fantasia in cui Harper divorzia da lui e gli toglie tutti i soldi.

Cosa pensate sia accaduto nella stagione 2 di The White Lotus tra Cameron, Daphne, Ethan e Harper?

Fonte: ComicBook