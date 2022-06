The White Lotus

Nella stagione 2 della serie The White Lotus tornerà anche Jennifer Coolidge nel ruolo di Tanya McQuoid, uno dei personaggi che ha contribuito al successo delle puntate precedenti dello show creato da Mike White.

Il progetto era stato ideato per HBO come composto da una sola stagione, decidendo poi di proseguire lo show cambiando location.

Jennifer ha dichiarato a TVLine che i fan saranno felici di quello che proporrà il nuovo capitolo della storia:

Penso che le persone apprezzeranno la seconda stagione in base alle scene che abbiamo visto. Penso che le persone ne saranno conquistate.

Gli eventi saranno ambientati in Sicilia, in un altro resort della catena White Lotus.

Al centro della trama ci saranno nuovi ospiti dell’albergo interpretati tra l’altro da Michael Imperioli, Aubrey Plaza e F. Murray Abraham.

Nella prima stagione Tanya era andata alle isole Hawaii per disperdere le ceneri della madre, morta recentemente.

Per ora Mike White non ha rivelato anticipazioni riguardanti la nuova parte della storia del personaggio affidato a Jennifer, diventato uno dei più apprezzati e discussi dai fan e dai critici.

