Anche se Hollywood è ancora ferma in attesa della risoluzione dello sciopero degli attori, fra i progetti per cui si registra più attesa in ambito di produzioni televisive c’è, senza ombra di dubbio, The White Lotus 3, la terza stagione dell’acclamata serie targata HBO ideata da Mike White.

Sappiamo già da tempo che questa terza stagione sarà ambientata in Thailandia (ECCO TUTTI I DETTAGLI). Inizialmente però pareva che The White Lotus 3 dovesse essere ambientata in Giappone, un’indiscrezione che è stata recentemente confermata dalla produttrice giapponese Georgina Pope durante un seminario al Tokyo Film festival focalizzato sulle difficoltà che l’industria cinetelevisiva del Sol Levante sta affrontando. Difficoltà fra le quali rientrano anche gli incentivi fiscali poco attraenti – se non del tutto assenti – per le produzioni straniere, motivo per cui, alla fine, HBO ha preferito la Thailandia come sfondo per The White Lotus 3.

Ricordando quando Mike White si era effettivamente recato in Giappone per cercare delle location dice:

È stata una grandiosa esperienza di scouting location. Abbiamo preso in esame delle location assolutamente stupende in tutta l’isola di Honshu. Il responsabile della serie era entusiasta di tutto e io mi sentivo molto sicura di aver tutto sotto controllo. Poi però il governo thailandese annuncia un rinnovo e un miglioramento del loro sistema di incentivi per il cinema. Erano previsti rimborsi del 30 percento. Per il loro progetto, significava un tax credit da 4,4 milioni di dollari. In quel momento in Giappone non avevamo alcun incentivo in atto. Non ho potuto rispondere con una contro offerta concreta. Tutto ciò che sentivo era il suono di un progetto da 35 milioni di dollari che volava via dalla finestra.

