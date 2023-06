Il creatore di The White Lotus, Mike White, ha svelato che vorrebbe realizzare una stagione per ogni continente e sarebbe interessato a un prequel dedicato a Tanya, interpretata da Jennifer Coollidge.

Durante un evento che si è svolto a Sydney, in Australia, lo sceneggiatore ha raccontato che il suo sogno è di realizzare una stagione per ogni continente, aggiungendo:

Dobbiamo quindi venire in Australia se continueremo a realizzare la serie. Sarebbe così divertente. Ovviamente c’è un’enorme quantità di talenti qui e non si può discutere sulla bellezza, quindi sembra che abbia tutte le carte in regola.