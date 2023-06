Jennifer Coolidge, in una conversazione con Jeremy Allan White che è la star di The Bear, ha svelato quale vorrebbe fosse il destino del marito di Tanya nella serie The White Lotus.

L’attrice ha infatti svelato che spera che il personaggio interpretato da Jon Gries torni nella stagione 3 per morire in modo molto doloroso.

Jennifer ha raccontato:

La mia speranza per Jon è che non abbia finito la sua esperienza con Greg. Spero che ci sia una punizione per il malvagio Greg. Penso dovrebbe, non so, finire in un tritacarne.

Nella seconda stagione, infatti, Greg ha cercato di far uccidere la moglie per poterne ereditare la fortuna. Tanya l’ha scoperto e ha ucciso un gruppo di gay che erano stati assunti per farla uscire di scena, ma ha perso la vita cadendo dallo yacht dove si trovava.

Jennifer ha sottolineato:

Mike White voleva un finale grandioso in stile opera italiana ed è stato grande e drammatico, quindi voleva che io morissi per molti motivi. Ma penso molto a Tanya. Forse le persone si sarebbero stufate di lei in un’altra stagione. Forse avrebbero pensato: ‘Oddio, liberatevi di Tanya!’.

L’attrice ha infine scherzato:

Se Tanya potesse tornare in qualsiasi modo, forse potrebbe tornare come un gabbiano e cavare gli occhi a Greg.

Fonte: Variety