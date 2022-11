La seconda stagione di The White Lotus vede i protagonisti in Italia e la serie di successo di Mike White ha sfruttato appieno il paesaggio, soprattutto nel terzo episodio, dove Aubrey Plaza passeggia davanti a tutti in un remake shot-for-shot di una scena iconica de L’Avventura. Mike White ha raccontato a Variety che l’idea di girare quest’omaggio è stata del direttore della fotografia Xavier Grobet, poiché la produzione si è trovata nella stessa piazza di Noto, in Italia, dove il regista Michelangelo Antonioni girò la scena originale.

In effetti, un momento suggestivo che vede protagonista Aubrey Plaza sotto i gradini della Cattedrale di Noto è un omaggio, inquadratura per inquadratura, a una scena del film “L’avventura” di Michelangelo Antonioni del 1960, con Monica Vitti (che è stata nominata da Jennifer Coolidge nell’episodio della scorsa settimana). Ne “L’avventura”, una donna scompare e, durante le ricerche, l’amante e la migliore amica della donna iniziano una storia d’amore. Secondo il creatore di “The White Lotus” Mike White, “L’avventura” è un film “molto ellittico e misterioso su uno psicodramma esistenziale”.

Ne “L’avventura” e “White Lotus”, rispettivamente, Vitti e Plaza camminano nello stesso cortile e iniziano a sentire gli occhi di una ventina di uomini che li circondano. Parlando della scena che ha imitato, White racconta a Variety: ” Avendo visto il film da giovane, mi sono detto: “È così che si fa in Italia? I ragazzi sono così anche lì?”. Sono così sfacciati e aggressivi con lei, e c’è una sorta di minaccia nell’aria“

White ha notato le chiare somiglianze tra le due opere, affermando: “L’Avventura riguarda la disperata ricerca del significato della vita tanto quanto la donna scomparsa. Ovviamente, White Lotus parla del malessere delle persone ricche e di quel tipo di ricerca del significato quando si è semplicemente sdraiati su una piscina a sfioro“.

