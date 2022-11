La serie The White Lotus ha ottenuto il rinnovo per la stagione 3 che proporrà una nuova storia, con protagonisti inediti, ambientata in un resort diverso rispetto ai primi due capitoli della storia.

Il progetto ideato da Mike White è recentemente tornato sugli schermi e, per ora, sono andati in onda tre dei sette episodi che compongono la seconda stagione.

Francesca Orsi, vice presidente della programmazione di HBO e responsabile dei progetti drammatici e dei film, ha sottolineato:

Riflettendo sulle origini umili e senza pretese di The White Lotus e sulla produzione contenuta a causa della pandemia, è impossibile non essere colpiti dal modo in cui Mike ha orchestrato uno degli show di cui si parla di più e maggiormente apprezzati dalla critica. Nella stagione 2 ha continuato a raggiungere nuovi picchi, situazione che testimonia la visione senza paragoni di Mike. Il suo coraggio nell’esplorare acque inesplorate della psiche umana, insieme al suo umorismo irriverente che lo distingue e il suo stile alla regia, ci ha fatto sognare di avere più giorni di vacanza nel resort che abbiamo imparato ad adorare. Non potremmo essere più elettrizzati nell’avere l’occasione di collaborare a una terza stagione insieme.

White ha aggiunto:

Non c’è nessun posto in cui preferirei lavorare rispetto alla HBO e non ci sono altre persone con cui preferirei collaborare rispetto a Casey Bloys, Francesca Orsi, Nora Skinner e il loro incredibile team. Mi sento incredibilmente fortunato nell’avere di nuovo questa opportunità e sono entusiasta nel ritrovare i miei collaboratori estremamente talentuosi di The White Lotus.

Che ne pensate del rinnovo per la stagione 3 di The White Lotus? Lasciate un commento!

Potete rimanere aggiornati sulla serie, in onda in Italia su Sky e in streaming su NOW, grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Variety