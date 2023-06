Jennifer Coolidge, durante una roundtable organizzata da The Hollywood Reporter, ha rivelato che stava per rifiutare il ruolo di Tanya nella serie The White Lotus.

L’attrice ha dichiarato:

Io e Mike White stavamo per fare un altro show, che è stato rifiutato da molte persone, e ha accennato al fatto che stava per scrivere il suo show successivo su delle persone ricche in vacanza, ma non ne avevo più sentito parlare.

Jennifer ha poi proseguito:

Sei mesi dopo l’inizio del COVID ero bloccata nella mia casa di New Orleans, mangiando queste pizze vegane. Io e una mia cara amica mangiavamo il doppio a colazione, pranzo e cena. Eravamo alle prese con il COVID, nessuno sapeva che avrei ricevuto una telefonata in cui si diceva: ‘Ehi Jennifer, il mio show ha avuto il via libera, andiamo a girarlo! E saremo tutti in spiaggia a indossare costumi da bagno!’. Quindi ho reagito: ‘No, non lo farò’. Ma non ho detto a Mike che non l’avrei fatto. Ho semplicemente detto: ‘Oh, che bello, Mike. Dio mio, congratulazioni’.

Coolidge ha sottolineato:

Penso accada molto alle attrici. Ti siedi lì e ti lamenti per tutta la vita che non ti è mai stato dato il ruolo dei tuoi sogni e poi quando arriva pensi: ‘Sì, non posso farlo. Ho mangiato un sacco di pizza’. Puoi rovinare la tua occasione. E grazie al cielo ho una migliore amica che ha capito subito le mie cavolate. Sapeva esattamente cosa stavo facendo e ha detto: ‘Sei un’idiota. Non ti permetterò di farlo’.

Che ne pensate del fatto che Jennifer Coolidge stesse per rifiutare il ruolo di Tanya in The White Lotus?

Fonte: The Hollywood Reporter