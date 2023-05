Sabrina Impacciatore ha rivelato a The Wrap che Murray Bartlett le ha scritto per farle i complimenti dopo averla vista in The White Lotus.

L’attrice italiana ha raccontato che aveva un po’ di timore nel recitare nella seconda stagione della serie con il ruolo della manager dell’hotel dove si svolgono gli eventi, dovendo fare i conti con il confronto con il personaggio del collega, che considerava iconico.

Sabrina ha raccontato:

Per cinque settimane, durante le riprese, non ho dormito. Stavo sempre pensando a Bartlett. Come potevo riuscire a non far rimpiangere alle persone il fatto di avermi assunto? Era una missione impossibile. Quindi era realmente presente così tanto nella mia vita prima che lo incontrassi.

L’attrice ha aggiunto:

Quello che è accaduto è che questo uomo dal cuore immenso mi ha scritto su Instagram. Mi ha scritto e il suo messaggio iniziava dicendo qualcosa come ‘Scusa per qualcosa’, ‘Scusa per averti disturbato… Ma volevo realmente dirti quanto tu mi sia piaciuta e quanto abbia amato il tuo lavoro’. Quindi immaginatevi la mia reazione quando ho letto questo messaggio. Sono letteralmente scoppiata a piangere perché era davvero, davvero emozionante. Ed è stato incredibile.

Sabrina ha poi avuto occasione di incontrare dal vivo Bartlett in occasione di un evento organizzato dall’organizzazione Motion Picture and Television Fund. La star italiana gli è quindi corso incontro per abbracciarlo:

Non è solo un artista grandioso, ha inoltre un grandioso cuore e quando incontro un artista che amo, che è così umano, sono realmente felice.

Che ne pensate dell’interazione tra Murray Bartlett, star della prima stagione di The White Lotus, e Sabrina Impacciatore? Lasciate un commento!

Potete trovare tutte le notizie sulla serie nella nostra scheda.

Fonte: The Wrap