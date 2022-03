(American Housewife) e(The In Between) saranno i protagonisti di, il prequel di Supernatural per The CW. Il progetto nasce dal trio Robbie Thompson, Jensen Ackles e Danneel Ackles, e prodotto da Warner Bros. Television e CBS Studios. Glen Winter (Supergirl) dirigerà e farà da produttore esecutivo del pilot. Si uniscono ai già annunciati Nida Khurshi e Jojo Fleites.

Scritto da Thompson, The Winchesters sarà un prequel di Supernatural, basato sui genitori di Dean e Sam Winchester, John e Mary. Narrata dallo stesso Dean Winchester, interpretato sempre da Jensen Ackles, la serie parlerà della storia d’amore che ha salvato il mondo.

Meg Donnelly sarà Mary Campbell. A 19anni, Mary Campbell ha combattuto le forze del male fin da quando era piccola. Dopo aver perso qualcuno a lei caro, la giovane donna penserà di chiudere l’attività di famiglia, finché non incontrerà il giovane John Winchester con cui formerà una nuova squadra.

Drake Rodger sarà invece John Winchester. Tornato recentemente dal Vietnam, l’egoista e sicuro soldato trova una nuova missione a casa, dove segue le tracce dei segreti del padre e della sua organizzazione, oltre una nuova guerra come cacciatore.

